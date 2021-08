Afghanistan, sono oltre 80mila le persone evacuate fino ad ora

Ansa

Le persone evacuate finora dall'Afghanistan da Usa, Gran Bretagna e altri Paesi occidentali sono 82.300, secondo un dato diffuso dalla Bbc. Solo nelle ultime 24 ore i militari americani hanno fatto espatriare quasi 20.000 sfollati, mentre Londra, seconda per numero di soccorsi, è arrivata in totale a quota 10.000 da inizio operazioni. Le persone a rischio sono tuttavia calcolate in circa 300.000 solo tra gli ex collaboratori Nato.