Afghanistan, sondaggio negli Usa: "Ok il ritiro ma non in questo modo"

Il 54% degli americani sostiene che sia stato giusto ritirare i soldati Usa dall'Afghanistan, secondo un sondaggio condotto dal think tank Pew Research Center. Ma il 69% degli intervistati afferma che il governo non ha raggiunto gli obiettivi prefissati in quasi 20 anni di occupazione dell'Afghanistan. E solo il 26% pensa che l'amministrazione Biden abbia svolto un lavoro buono.