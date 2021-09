Afghanistan, segretario di Stato Usa partito per il Qatar

Afp

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è partito per il Qatar nel suo primo viaggio da quando i talebani hanno preso il potere in Afghanistan. L'obiettivo di Blinken è quello di cercare un fronte unito con gli alleati. Il ricco emirato del Golfo è un centro per la diplomazia sull'Afghanistan e i suoi governanti hanno mantenuto stretti legami con gli ex ribelli afgani, al potere da metà agosto.