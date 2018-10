Afghanistan, raffica di attacchi: morti 5 civili e un soldato Usa

Almeno cinque civili sono morti e decine sono rimasti feriti in Afghanistan in seguito a diversi attacchi nel sud, nell'est e nella capitale del Paese. Due donne sono decedute dopo che il veicolo sul quale viaggiavano ha urtato un ordigno esplosivo. Altre due persone hanno perso la vita a causa dell'esplosione di una bomba. Tra le vittime anche un soldato americano. Attualmente operano in Afghanistan circa 14mila militari Usa.