Afghanistan, partirà nel pomeriggio da Kabul l'ultimo C-130 italiano

Afp

Decollerà nel pomeriggio da Kabul l'ultimo C-130 italiano del ponte aereo allestito per mettere in salvo i profughi del Paese. A bordo ci saranno circa cinquanta afghani insieme ad altro personale e l'arrivo in Italia è previsto per sabato mattina. A Fiumicino attesi in serata altri due velivoli, dopo quello atterrato con 106 profughi a bordo.