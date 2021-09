Afghanistan, Papa cita Merkel: "Basta guerre in nome della democrazia"

ansa

"Bisogna porre fine alla politica irresponsabile di intervenire dall'esterno e costruire la democrazia in altri Paesi, ignorando le tradizioni dei popoli". Papa Francesco, intervistato dalla radio spagnola Cope, usa le parole di Angela Merkel per commentare la situazione in Afghanistan. Un giudizio "lapidario", ha detto Francesco, ma che "penso dica molto. Che ognuno lo interpreti".