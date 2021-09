Afghanistan, Onu: per fornire aiuti è fondamentale parlare coi talebani

ansa

"E' impossibile fornire assistenza umanitaria in Afghanistan senza parlare con le autorità de facto del Paese. Credo che sia molto importante parlare con i talebani in questo momento". Così il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che rimarca: "Non credo che la soluzione sia punire un popolo per colpa del suo governo". "I donatori internazionali hanno promesso più di 1 miliardo di dollari in aiuti", conclude.