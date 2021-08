Afghanistan, Onu: il 60% degli sfollati sono bambini 

Quasi il 60% degli afghani che sono stati costretti a lasciare le proprie case quest'anno sono bambini. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Afghanistan, dall'inizio di maggio più di 400mila persone sono state registrate come nuovi sfollati a causa dell'intensificarsi dei combattimenti in tutto il Paese. In totale quest'anno sono stati sfollati quasi 550mila afghani.