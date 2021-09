Afghanistan, Onu: accuse credibili di rappresaglie talebani 

Afp

I talebani hanno compiuto omicidi per rappresaglia. "Siamo preoccupati che, nonostante le numerose dichiarazioni di amnistia, ci siano accuse credibili di uccisioni per rappresaglia" di membri dell'esercito afghano e la "detenzione di funzionari che hanno lavorato per le precedenti amministrazioni", ha detto l'inviata dell'Onu in Afghanistan, Deborah Lyons, nel corso della riunione del Consiglio di Sicurezza.