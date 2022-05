Afghanistan, nuovo divieto per le donne: niente veli colorati all'università

Dopo aver reso obbligatorio il burqa, i talebani hanno ora emesso un nuovo divieto sui veli.

Le autorità hanno infatti deciso che le universitarie non potranno indossare l'hijab colorato per entrare in facoltà. La notizia è comparsa su diversi social media dopo che mercoledì ad alcune studentesse, che indossavano l'hijab o sciarpe colorate, è stato impedito l'ingresso in un'università di Kabul.