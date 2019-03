Afghanistan, nuovi attacchi dei Talebani: 11 morti in poche ore

Dieci soldati sono morti in Afghanistan in seguito ad un attacco dei Talebani contro un posto di blocco dell'esercito nella provincia occidentale di Farah. Sempre a Farah un funzionario locale è stato ucciso davanti alla sua abitazione, mentre nel Sud del Paese un giornalista afghano, da tempo minacciato di morte, è rimasto gravemente ferito in un attentato dinamitardo.