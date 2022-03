Afghanistan, niente scuola per le ragazze: le studentesse restano fuori

Mercoledì 24 marzo sarebbe dovuto essere il loro primo giorno di scuola.

E invece le ragazze afghane delle scuole secondarie non hanno potuto entrare in classe per seguire le lezioni, nonostante le autorità abbiano dichiarato ufficialmente che il diritto all'istruzione sarebbe stato garantito anche a loro, oltre che ai maschi. Era stato il ministero dell'Educazione ad annunciare il diritto ad andare a scuola per tutti, indipendentemente dal sesso. Ma non è stato così.