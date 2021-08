Afghanistan, Mosca: "Sbloccare riserve monetarie e corridoi umanitari"

Mosca critica il congelamento delle riserve internazionali afghane e propone l'apertura di corridoi umanitari per consegnare gli aiuti alla popolazione. Lo dice il rappresentante presidenziale russo per l'Afghanistan Zamir Kabulov. "Se i nostri colleghi occidentali hanno a cuore il futuro del popolo afghano - spiega - non dovrebbero creare altri problemi alle persone, come congelare le riserve dello Stato afghano conservate nelle banche Usa".