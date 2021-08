Afghanistan, Merkel: dialogo con i talebani deve continuare

ansa

"Il dialogo con i talebani deve continuare" per salvaguardare le conquiste degli afghani. Lo ha detto Angela Merkel, parlando al Bundestag, in un intervento straordinario che dovrebbe essere l'ultimo come cancelliera. Sull'evacuazione da Kabul, Merkel ha spiegato che Berlino continuerà le operazioni "il più a lungo possibile".