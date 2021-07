Afghanistan, media: "La Nato ha concluso la missione militare"

-afp

La Nato ha concluso la sua missione militare in Afghanistan. Lo ha riferito l'agenzia Dpa, citando fonti diplomatiche e militari. Le truppe ancora nel Paese, come quelle statunitensi e turche, resteranno sotto il solo controllo dei loro eserciti nazionali. La decisione di non comunicare ufficialmente la fine della missione è legata al fatto che il piano operativo è ancora formalmente in atto.