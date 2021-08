Afghanistan, martedì riunione dei ministri degli Esteri Ue

Ansa

"In seguito agli sviluppi in Afghanistan, e dopo intensi contatti con i partner negli ultimi giorni e ore, ho deciso di convocare una riunione virtuale straordinaria dei ministri degli Esteri della Ue martedì pomeriggio, per una prima valutazione". E' quanto ha scritto su Twitter l'alto rappresentante della politica estera della Ue, Josep Borrell.