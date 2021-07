Afghanistan, leader talebani pronto per un "accordo politico"

Afp

Il capo dei talebani si è detto "favorevole ad un accordo politico" in Afghanistan, stando ad un comunicato. In un messaggio in occasione della festa musulmana del sacrificio, il leader dei talebani ha ripetuto che resta "convintamente favorevole ad un accordo politico" in Afghanistan, "nonostante l'avanzata e le vittorie militari" registrate negli ultimi due mesi.