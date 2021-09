Afghanistan, le immagini delle truppe italiane durante la missione "no-combat"

Tra i temi affrontati a "Quarta Repubblica" nel corso della puntata di lunedì 6 settembre c'è anche la delicata situazione dell'Afghanistan, che per vent'anni ha coinvolto anche le truppe italiale. Nel corso della trasmissione condotta da Nicola Porro sono state mostrate una serie di immagini esclusive legate proprio al lavoro dell'esercito.

Leggi Anche Afghanistan, i talebani dettano le condizioni per riaprire le università alle donne

"Adesso Kabul è controllata dai talebani, che hanno occupato i ministeri anche se non ci sono i dipendenti pubblici perché non ci sono i soldi e molti temono ritorsioni - racconta il giornalista Fausto Biloslavo, in collegamento dalla capitale afghana - La gente vive nell'incertezza, non sa che governo li aspetta".