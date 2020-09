Afghanistan, l'attivista Maryam Durani apre una palestra per donne nella culla dei talebani

La nota attivista afghana Maryam Durani ha aperto la prima palestra per donne a Kandahar, cuore dell'Afghanistan integralista e culla dei Taleban, dove non è necessario indossare il burqa ma un niqab nero che lascia scoperta una fessura per gli occhi. In un luogo in cui le donne vengono obbligate a stare in casa o a indossare il burqa, si tratta di una conquista importante e rappresenta una sfida nei confronti dei talebani.