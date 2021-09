Afghanistan, la nazionale femminile di cricket potrebbe continuare a giocare

Le donne afghane nel mondo dello sport Ansa 1 di 13 Afp 2 di 13 Afp 3 di 13 Afp 4 di 13 Afp 5 di 13 Afp 6 di 13 Afp 7 di 13 Afp 8 di 13 Afp 9 di 13 Afp 10 di 13 Afp 11 di 13 Afp 12 di 13 Afp 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

C'è ancora speranza per la nazionale femminile di cricket, sport nazionale in Afghanistan. Il presidente dell'Afghan Cricket Council Azizullah Fazli ha annunciato in un'intervista televisiva che le atlete potrebbero continuare a giocare, nonostante il divieto per le donne di praticare attività sportive imposto dal nuovo esecutivo dei talebani.