Afghanistan, la Nato: "La nostra priorità sono le evacuazioni"

Afp

La situazione in Afghanistan "resta difficile e imprevedibile". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Alleanza. "La priorità assoluta è trasferire la gente fuori dal Paese. La principale sfida che affrontiamo è fare in modo che le persone possano raggiungere l'aeroporto di Kabul. Ci aspettiamo che i talebani permettano il passaggio sicuro per chiunque voglia lasciare il Paese".