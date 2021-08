Afghanistan, la Germania: "Cresce il rischio di attacchi dell'Isis a Kabul"

agenzia

L'esercito tedesco si è detto preoccupato per il crescente rischio di attacchi del gruppo dello Stato islamico a Kabul in Afghanistan. Il massimo comandante militare, il generale Eberhard Zorn, ha dichiarato che "la minaccia è ulteriormente aumentata. Abbiamo segnali, sia da fonti americane sia dalla nostra stessa valutazione, sull'aumento di attentatori suicidi dell'Isis in città".