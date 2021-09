Afghanistan, la Cina: "I terroristi puntano ai Paesi vicini"

Ansa

La mutata situazione in Afghanistan ha complicato il contesto dell'antiterrorismo e "alcuni terroristi internazionali in Afghanistan stanno pianificando di recarsi nei Paesi vicini". E' l'allarme lanciato dal ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, il quale invita gli Stati confinanti "a rafforzare la cooperazione sul controllo delle frontiere e a eliminare i gruppi terroristici dall'Afghanistan, in modo da garantire la sicurezza della regione".