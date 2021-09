Afghanistan, l'Unione europea vara un piano di azione antiterrorismo

Afp

"Per garantire che la situazione in Afghanistan non comporti nuove minacce alla sicurezza per i cittadini dell'Ue, è stato presentato al Comitato permanente dell'Ue per la sicurezza interna un piano d'azione antiterrorismo". E' quanto si legge in una relazione di Bruxelles, in cui il Comitato "è invitato ad approvare un protocollo che stabilisca una procedura a tre livelli per i controlli di sicurezza rafforzati su tutte le persone arrivate nell'Ue".