Afghanistan, Johnson: nessuna soluzione militare per l'avanzata dei talebani

Il Regno Unito deve essere "estremamente fiero" di quanto fatto nei 20 anni di presenza militare in Afghanistan, ma il ritiro era inevitabile dopo la decisioni di Washington e al momento "non c'è soluzione militare" per l'avanzata dei talebani. Lo ha detto il premier Boris Johnson dopo una riunione del comitato d'emergenza Cobra sul dossier afgano nella quale si è sancito inoltre il rientro di "una vasta parte" del personale diplomatico da Kabul.