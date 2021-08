Afghanistan, il Belgio pone fine alle evacuazioni da Kabul

Afp

Il Belgio pone fine alle evacuazioni da Kabul. Il primo ministro Alexander De Croo menziona come causa "l'evolversi della situazione in Afghanistan". La decisione è stata presa "in consultazione con i partner europei", aggiunge il premier. Martedì l'Unione europea ha invitato gli Stati Uniti a continuare a proteggere l'aeroporto "per tutto il tempo necessario", anche oltre la data di uscita delle forze armate del 31 agosto.