Afghanistan, i talebani vietano l'uso di valute straniere

Ansa

I talebani hanno bandito l'uso di valute straniere in Afghanistan. Lo annuncia un comunicato dell'Emirato islamico, citato da ToloNews. "La situazione economica e gli interessi nazionali nel Paese richiedono che tutti utilizzino la valuta afghana in ogni loro operazione commerciale", si legge in una nota. La Banca centrale di Kabul ha fissato un limite settimanale ai prelievi bancari.