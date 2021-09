Afghanistan, i talebani riaprono le scuole ma solo per maschi

Ansa

Il ministero dell'Educazione dei talebani in Afghanistan ha annunciato la riapertura delle scuole primaria, media e superiore "solo per gli studenti maschi". La nota si rivolge agli allievi di istituti pubblici e privati e ai soli insegnanti uomini, mentre non c'è alcun riferimento alla riapertura delle scuole per le bambine e le ragazze.