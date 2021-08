Afghanistan, i talebani entrano a Kabul 

I talebani sono entrati a Kabul. Lo riferiscono testimoni sul posto, aggiungendo che ci sono stati spari nelle strade della capitale. Sembra che il palazzo presidenziale sia in lockdown. I combattenti talebani si trovavano nei distretti di Kalakan, Qarabagh e Paghman. I talebani affermano tuttavia in una nota che non hanno intenzione di prendere Kabul "con la forza".

I talebani controllano tutti i valichi di frontiera dell'Afghanistan e l'aeroporto di Kabul è rimasta l'unica via di uscita dal Paese. Elicotteri americani sull'ambasciata Usa per evacuare il personale

"La vita, la proprietà e la dignità di nessuno saranno danneggiate e la vita dei cittadini di Kabul non sarà a rischio", hanno affermato, ordinando ai

combattenti di evitare violenze a Kabul e consentire un passaggio sicuro a chiunque decida di andarsene. I talebani hanno preso il controllo dell'università di Kabul, nella parte occidentale della capitale, e hanno anche issato le loro bandiere in uno dei distretti.

Tutto ciò accade malgrado l'Emirato islamico abbia ordinato a tutte le sue forze di attendere alle porte di Kabul, di non tentare di entrare in città, come scrive su Twitter Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani. I residenti confermano però la presenza di "combattenti talebani armati nel nostro quartiere" anche se al momento, secondo un abitante della zona est della capitale non ci sarebbero combattimenti.