Ansa

Gli Stati uniti "non hanno motivo di prolungare la loro permanenza in Afghanistan oltre il 31 agosto". E' quanto afferma una fonte vicina ai talebani, la quale sottolinea che il movimento islamico "ha perso più vite rispetto agli americani" nel terribile attentato compiuto presso l'aeroporto di Kabul. Intanto tutte le forze straniere in Afghanistan riferiscono di voler evacuare i loro cittadini e il personale delle ambasciate entro il 30 agosto.