Afghanistan, Gran Bretagna pronta ad accogliere 20mila rifiugiati

Ansa

La Gran Bretagna è pronta ad accogliere fino a 20mila rifugiati afgani. Lo ha detto alla Bbc il ministro per gli Affari Interni Priti Patel precisando che il nuovo piano vedrà l'ingresso nel Paese di 5mila afgani nel primo anno, con migliaia di persone che potranno trasferirsi in seguito ma, ha chiarito, "non possiamo farlo da soli". La priorita' sara' data alle donne, alle ragazze e alle minoranze religiose e di altro genere.