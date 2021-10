Afghanistan, gli Usa stanziano 976,1 milioni per accoglienza rifugiati

Afp

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato lo stanziamento di 976,1 milioni di dollari per l'accoglienza dei rifugiati afghani. In un memorandum indirizzato al segretario di Stato, Biden ha sottolineato che il fondo mira a "soddisfare le esigenze urgenti e impreviste dei migranti coinvolti nell'operazione Allies Welcome", prevedendo anche un supporto a "ulteriori ricollocamenti di individui a rischio a causa della situazione in Afghanistan".