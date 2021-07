Afghanistan, gli Usa continueranno gli attacchi contro i talebani

ansa

Gli Stati Uniti continueranno con i raid aerei in Afghanistan per sostenere le forze di Kabul in lotta con i militanti talebani. Lo ha affermato il generale Kenneth McKenzie, che detiene il comando delle operazioni americane nel Paese. Negli scorsi giorni i talebani hanno conquistato decine e decine di distretti, valichi di frontiera e hanno circondato diversi capoluoghi di provincia.