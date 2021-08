Afghanistan, Gb: evacuazione da Kabul entro 36 ore

Ansa

L'evacuazione della Gran Bretagna da Kabul dovrebbe terminare entro "24-36 ore": lo scrive in esclusiva il quotidiano britannico The Guardian, che cita fonti della Difesa britannica interpellate al termine del G7. Secondo queste fonti l'esercito statunitense ha bisogno di due o tre giorni per concludere le sue operazioni all'aeroporto della capitale afghana e le truppe britanniche puntano a chiuderle almeno 24 ore prima rispetto agli Usa.