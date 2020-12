Afghanistan, esplosione in un villaggio: uccisi 15 bambini

ansa

Almeno 15 bambini e altre 10 persone sono morte in un'esplosione nel villaggio di Agho Jan, nella provincia di Ghazni, in Afghanistan. L'esplosivo, ha spiegato il governatore della provincia, era stato nascosto in un risciò piazzato fuori ad una casa dove si stava svolgendo la recitazione del Corano. Secondo il ministero degli Interni si tratta di un attentato dei talebani, ma un portavoce dei miliziani ha negato il coinvolgimento.