Afghanistan, Erdogan: pronti a trattare con i Talebani

"In questo momento, che sia al livello del ministero degli Esteri o al mio livello" di capo di stato, "vogliamo vedere che tipo di colloqui possiamo avere con i Talebani e dove possono portarci questi scambi". Lo ha detto il presidente turco Erdogan, a proposito dell'opposizione degli insorti islamisti in Afghanistan alla possibile permanenza delle truppe di Ankara per garantire la sicurezza dell'aeroporto Hamid Karzai di Kabul.