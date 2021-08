Afghanistan, Erdogan: non possiamo sopportare un altro fardello migratorio

-afp

La Turchia non potrà sopportare "un fardello migratorio supplementare" proveniente dall'Afghanistan. Lo ha ribadito il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alla cancelliera tedesca, Angela Merkel. Erdogan ha rimproverato all'Ue di essere "evasiva" sulla richiesta di Ankara di rivedere l'accordo firmato nel 2016 per fermare il flusso di migranti. E' "irrealista" che l'Ue abbia ulteriori aspettative finché l'accordo non sarà applicato, ha detto.