Afghanistan, Draghi: Ue sia ad altezza crisi, abbiamo dovere morale

"Come Occidente, e in particolare come Europa, abbiamo il dovere di tutelare chi decide di lasciare l'Afghanistan": lo ha detto Mario Draghi al G20 Interfaith Forum. "L'Italia ha aiutato circa 5mila afghani a fuggire, è stato uno sforzo significativo, di cui dobbiamo essere orgogliosi, ma che non può esaurirsi ora", ha aggiunto il premier, "abbiamo un obbligo morale verso un Paese in cui siamo stati per venti anni".