Afghanistan, Di Maio: "Rischio espansione terrorismo, attenzione massima"

"Dobbiamo lavorare insieme affinché l'Afghanistan non diventi ancora una volta un terreno fertile per il terrorismo, minaccia per la sicurezza della comunità internazionale". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sottolineando che per raggiungere l'obiettivo "non possiamo evitare di lavorare con tutte le parti, comprese i principali soggetti interessati e attori regionali, che condividono con noi la stessa preoccupazione".