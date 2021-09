Afghanistan, Di Maio nei Paesi confinanti per assistenza ai profughi

Ansa

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si recherà, a partire da venerdì, in missione in Uzbekistan, Tagikistan, Qatar e Pakistan. il viaggio si inserisce nell'ambito delle iniziative internazionali dell'Italia per far fronte alla crisi afghana e alle sue conseguenze sulla popolazione. Particolare attenzione sarà dedicata a rifugiati e sfollati con l'obiettivo di facilitare, in collaborazione con i Paesi confinanti, l'assistenza umanitaria.