Ansa

"L'Ue ha il dovere di prestare la sua assistenza umanitaria ai rifugiati afghani in maniera coesa. Gli interventi umanitari a favore dei Paesi limitrofi a Kabul dovrebbero" essere inseriti in bilancio "tra i programmi di intervento umanitari". Lo ha detto Luigi Di Maio, all'incontro dei ministri degli Esteri in Slovenia, aggiungendo: "Le risorse mobilitate per le politiche migratorie in Afghanistan vanno inserite in un'ampia politica migratoria Ue".