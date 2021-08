Afghanistan, Di Maio: "L'Occidente rifletta sugli errori commessi"

di maio

"Non potremo esimerci, come Occidente, da una riflessione approfondita sugli errori commessi nell'intervento ventennale in Afghanistan". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al Consiglio Esteri Ue. "Ora - ha aggiunto - è necessario definire una strategia condivisa", prioritarie sono "la protezione dei civili" e "la messa in sicurezza degli afghani che hanno collaborato con la comunità internazionale".