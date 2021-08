Afghanistan, Di Maio: "Coinvolgere Russia e Cina contro terrorismo"

Ansa

Per contrastare il terrorismo "dobbiamo lavorare con tutte le parti che condividono questa stessa preoccupazione, a partire dai Paesi della regione e includendo Russia e Cina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando della situazione in Afghanistan. "Serve l'impegno di tutta la comunità internazionale. I talebani li dovremo giudicare non dalle parole ma dalle loro azioni", ha aggiunto.