Afghanistan, commissario Onu al Pakistan: "Accettate i rifugiati"

Afp

Il commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha esortato la comunità internazionale a fare "tutto il possibile" all'interno dell'Afghanistan "per evitare il collasso del Paese e prevenire le violenze" che potrebbero portare a un'altra crisi dei rifugiati. Grandi ha poi chiesto al Pakistan di non rimpatriare profughi afghani senza documenti di viaggio validi, poiché "potrebbero essere a rischio nel loro Paese".