Afghanistan, commando terrorista attacca l'ospedale di Kabul: 5 morti

Uomini armati hanno fatto irruzione in un ospedale nella parte occidentale di Kabul, in Afghanistan, dando il via a una battaglia con la polizia. Almeno cinque persone sono morte: tre donne, un bambino e un membro delle forze di sicurezza. Nessuno ha ancora rivendicato l'attacco, ma sia i talebani sia l'Isis sono attivi in quella zona. Si teme che il bilancio di questo blitz possa essere molto più grave.