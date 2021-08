Afghanistan, Cnn: "Ancora 4.100 americani da evacuare"

Ansa

Sono almeno 4.100 i cittadini statunitensi da evacuare in Afghanistan. Lo ha riferito la Cnn, citando il Dipartimento di Stato. Un collaboratore parlamentare del Senato ha affermato che non tutti gli americani si trovano dentro o intorno a Kabul. Gli Stati Uniti hanno evacuato finora circa 4.000 americani, ma portare in salvo i restanti "sarà più difficile", ha sottolineato la stessa fonte.