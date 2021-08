Afghanistan, Cina accusa Biden: "Usa distruggono, non costruiscono"

Ansa

"Non stavano cercando di ricostruire in Afghanistan: la forza e il ruolo degli Stati Uniti è la distruzione, non la costruzione". Questo il commento al discorso di Joe Biden rilasciato dal portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying. Pechino ha affermato "che sia in Iraq, Siria o Afghanistan, ovunque vada l'esercito americano lascia turbolenze e divisione, caos, famiglie distrutte e devastazione".