Afghanistan, Biden: "Ritiro truppe a buon punto ma non finirà in prossimi giorni"

IPA

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan è "a buon punto", ma non sarà completato nei prossimi giorni. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Biden ha detto che alcune forze statunitensi saranno ancora in Afghanistan a settembre come parte di un "razionale ritiro con i nostri alleati".