Afghanistan, Biden: "Più attenzione dove minaccia agli Usa è maggiore"

Afp

"Dovremmo concentrarci sui luoghi in cui la minaccia agli Usa è maggiore rispetto a quella che arriva da Kabul". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden in merito alla situazione in Afghanistan e al ritiro delle truppe americane. Non è razionale, ha chiarito, ignorare "i problemi che incombono sul nostro Paese da parte degli affiliati di Al Qaeda, per esempio, in Siria o Africa orientale ".