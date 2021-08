Afghanistan, Biden: "Oggi situazione molto diversa dal 2001"

Ansa

"Oggi in Afghanistan"la situazione è molto diversa dal 2001". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ricordando che nel 2001 gli Stati Uniti erano entrati nel paese per catturare Bin Laden dopo l'attacco alle Torri Gemelle di New York e assicurarsi che l'Afghanistan non continuasse a essere una base per i terroristi. "Questi obiettivi - ha ricordato Biden - sono stati raggiunti. Continueremo a combattere il terrorismo".